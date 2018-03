Namorada de Ronaldo confessa que não quer ter mais filhos

Georgina Rodríguez fala sobre a sua vida em entrevista à 'XLSemanal'.

Georgina Rodríguez abre o livro da sua vida numa entrevista à revista 'XLSemanal', que será publicada este domingo, e quando questionada sobre como se via daqui a 10 anos, a namorada de Cristiano Ronaldo respondeu: "Com os meus quatro filhos mais crescidos, não me vejo com mais filhos."A espanhola que conquistou o coração do craque português do Real Madrid confessa também que não sentiu qualquer receio em iniciar a sua relação com Cristiano Ronaldo sabendo que ele já tinha um filho de seis anos e que estava à espera de gémeos. "Sempre foi muito madura e ter quatro filhos não é um fardo. Sinto-me muito bem, aliás não consigo imaginar a minha vida sem os meus filhos", afirmou Georgina, relevando ainda que deixou de trabalhar em fevereiro de 2017 e que engravidou em março.Quanto ao facto de Georgina Rodríguez ser já a espanhola com mais seguidores no Instagram , a namorada de Cristiano Ronaldo refere que não dá muita importância às redes sociais, assim como aos 'haters'."Não sei porque tenho tantos seguidores, porque quase não presto atenção às redes sociais. Gosto de aproveitar o momento. Há pessoas que publicam coisas sem as ter vivido e então tudo é uma mentira", explicou, referindo que também não liga aos comentários maldosos: "Tenho haters, mas não lhe dou atenção, gosto de pensar positivo e focar-me nas pessoas que gostam de mim."No entanto, segundo escreve o 'Mundo Deportivo', nesta entrevista houve duas questões que Georgina se recusou a responder, ameaçando mesmo abandonar a conversa: uma das questões foi sobre o que fazia o seu pai; e a outra sobre como a sua vida tinha mudado desde que tinha ido viver com Ronaldo.