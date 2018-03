Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Namorada de Ronaldo partilha foto da filha sorridente

"Parece que estas amiguinhas se dão muito bem", escreveu Gio.

08:43

Alana Martina de apenas cinco meses, mostra que já tem muitos dotes para as fotografias.



Georgina Rodriguez partilhou uma imagem da bebé (à esquerda) com uma amiga, e o sorriso da filha biológica de Ronaldo não passou despercebido.



"Parece que estas amiguinhas se dão muito bem", escreveu Gio.



A modelo espanhola, de 24 anos, tem mostrado a felicidade no papel de mãe.