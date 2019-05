Namorado de Jessica Athayde vai assistir ao parto

Jessica Athayde já começou a delinear os pormenores para receber o primeiro filho, Oliver, fruto da relação com Diogo Amaral.Nas redes sociais, a atriz abriu a possibilidade aos fãs de lhe enviarem questões e um deles quis saber: "O Diogo vai assistir ao parto?".Sem rodeios, Jessica confirmou que vai ter o namorado ao seu lado no dia do nascimento do bebé.