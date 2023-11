Após sagrar-se campeão do Mundo de Bajas (veteranos), no Dubai, pelo quarto ano consecutivo, Pedro Bianchi Prata, companheiro da apresentadora Maria Botelho Moniz, agradeceu a vitória e referiu-se a Sara Carreira como uma “estrelinha” que está a dar-lhe sorte.



O piloto, de 49 anos, que realizou a prova com um capacete da Associação Sara Carreira, não demorou a conhecer a comovida reação de Tony, pai da cantora que faleceu aos 21 anos num acidente de viação, em 2020.









