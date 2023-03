Muito se tem falado sobre o envolvimento de Maria Cerqueira Gomes com o toureiro Cayetano Rivera. Contudo, a apresentadora da TVI não foi a única portuguesa a despertar o interesse do galã espanhol, de 46 anos. Em 2019, quando esteve em Portugal, além de ter gravado uma conversa com Cerqueira Gomes no Campo Pequeno, em Lisboa, Cayetano também conheceu a apresentadora da CMTV, Ana Pedro Arriscado.









