Inês Castel-Branco está novamente solteira. De acordo com o programa ‘Passadeira Vermelha’, a atriz estará separada do chef Ricardo Salsa, de quem estava noiva (assumiram a relação no ano passado).



A suspeita sobre o fim de relação terá sido levantada durante a ModaLisboa, evento a que Inês Castel-Branco compareceu sozinha, tendo fugido também às perguntas sobre Ricardo Salsa.









