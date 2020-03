Namoro de João Félix com Margarida Corceiro está por um fio

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 09.03.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Margarida Corceiro decidiu perdoar João Félix, depois de a médica espanhola Arancha Zur mostrar as mensagens do assédio do jogador, mas a verdade é que a jovem parece não conseguir superar a traição e perdeu a confiança no craque do Atlético Madrid.Desde que decidiu dar uma nova oportunidade ao romance, a atriz, de 17 anos, tem-se mostrado distante de Félix, de 20. Nas redes sociais, não interage com ...