"Não custa assim tanto": Isaura, que luta contra um cancro, apela ao dever cívico após multidões inundarem Cais do Sodré

ão podia deixar de vos vir lembrar que pacientes oncológicos (com o sistema imunitário altamente comprometido), pessoas com doenças cardiovasculares e pessoas com doenças do foro respiratório - para além de todos aqueles que estão numa faixa etária avançada e ou que possam ter outras complicações que não referi - devem ter vomitado um bocadinho quando viram as fotografias do Cais Sodré de ontem à noite", alerta a artista.





"Não custa assim tanto ser cívico e um bocadinho fraternal; e se mesmo assim isso for demasiado sejam só egoístas e protejam-se a vocês mesmos porque infelizmente não há garantias absolutas de como o vosso organismo vai reagir a este coronavirus", pode ler-se na publicação.













A cantora Isaura demonstrou a sua revolta com as multidões que se juntaram, no Cais do Sodré na noite de sexta-feira, ignorando as recomendações para ficarem em casa devido ao coronavírus.Numa publicação no Instagram aborda a falta de civismo destas pessoas:"NIsaura, que está a lutar contra um cancro, apela ao dever cívico de cumprir as medidas do Governo, para reduzir o contágio da pandemia de coronavírus.