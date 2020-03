"Não ficou com sequelas": Kátia Aveiro diz que foi avisada por Cristiano Ronaldo e revela situação clínica de Dolores

no Hospital Dr. Nélio Mendonça, na Madeira.





CMTV e revelou que a mãe "está bem" e com um "prognóstico positivo". e revelou que a mãe "está bem" e com um "prognóstico positivo".





Segundo revelações de Kátia Aveiro, Dolores Aveiro "quer ir para casa, não quer ficar no hospital, porque está a ocupar uma cama".



A irmã do craque português, que viajou do Brasil para ver a mãe, revelou ainda que Dolores está "completamente lúcida e fala bem". "Ela tem uma força incrível", afirmou.





A recuperação da matriarca do clã Aveiro está a ser feita "devagar", mas Kátia Aveiro dá conta de que a mesma está "a ser muito boa". "Estamos muito satisfeitos com o tratamento da equipa médica", acrescenta revelando que foi avisada do que aconteceu à mãe pelo irmão, Cristiano Ronaldo.



Se tudo correr bem, Dolores Aveiro poderá abandonar o hospital "daqui a uma semana".



Para já, a mãe de CR7 tem de continuar sob observação. No entanto, Kátia Aveiro realça que a mãe apresenta progressos "de minuto a minuto, são só coisas boas". "Quando acordou [da operação] mostrou-se logo a Dolores que toda a gente conhece", conta ainda.







Dolores Aveiro, mãe de Cristiano Ronaldo, sofreu um AVC isquémico durante a madrugada da passada terça-feira. A mãe do craque português está ainda internada.



O Serviço de Saúde da Madeira, no qual se inclui o hospital Dr. Nélio Mendonça, confirmou a entrada de Dolores Aveiro naquela unidade hospitalar e deu conta de que a sua "situação clínica decorre como esperado".



Segundo a filha mais velha, Elma, revelou ao Correio da Manhã, o estado de saúde da matriarca do clã Aveiro continua a evoluir de acordo com o expectável numa situação deste género. "A minha mãe está bem e a melhorar", fez saber.

"É um alivio saber que não ficou com sequelas", foram estas as palavras de Kátia Aveiro momentos depois de visitar a mãe, Dolores Aveiro, esta quinta-feira,