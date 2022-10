Como se sentiu quando a SIC a convidou para protagonizar uma novela?Esta proposta surge na sequência de um outro projeto com a SIC, a série ‘Santiago’, em que faço parte do elenco principal, juntamente com a Lúcia Moniz, o Ivo Canelas, a Carla Maciel e a Leonor Vasconcelos. É uma série que já está disponível na OPTO.









Ver comentários