"Não temos medo. Estás preparado para tudo": A mensagem emocionada da irmã de Ângelo Rodrigues

Mariana Rodrigues, a irmã de Ângelo Rodrigues, que continua a lutar pela vida no Hospital Garcia de Orta, em Almada, reagiu pela primeira vez ao estado de saúde do irmão nas rede sociais.Na publicação, a jovem mostrou ter fã na recuperação do ator. "a aventura é mais séria mas tu estás preparado para tudo, ditando assim a história da irmã que vê o irmão mais velho como um Herói. Que o vê como um exemplo, como um orgulho e como uma força irredutível. Não temos medo", pode ler-se.