Nasceu Lua, a bebé de José Raposo e Sara Barradas

Ator publicou uma fotografia ao lado da mulher e da filha ainda no hospital.

A nossa LUA nasceu hoje às 00:20h. Tem 48,5 cm e pesa 3,030 kg.

Bem-vinda meu amor!!! Estávamos ansiosos à tua espera, com todo o amor do mundo para te dar!", escreveu na publicação.



O ator tinha já dois filhos de um anterior casamento com a atriz Maria João Abreu.









Nasceu este sábado pelas 00h20 a bebé de José Raposo e Sara Barradas. Lua, é a primeira filha do casal de atores.José Raposo publicou no Instagram uma fotografia ao lado da mulher e da filha.