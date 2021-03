Nem a Rainha Isabel II nem o marido mencionaram a cor de pele do bisneto, diz Oprah

Nem a Rainha Isabel II nem o marido estiveram entre as pessoas, dentro da família real britânica, que levantaram preocupações sobre a cor de pele do filho de Meghan Markle e do príncipe Harry, afirmou esta segunda-feira Oprah Winfrey.

"Ele queria ter a certeza de que eu sabia que não foi a sua avó, nem o seu avô", indicou a apresentadora ao programa CBS This Morning, clarificando que o príncipe Harry não identificou a pessoa que trouxe o assunto à tona.

Numa entrevista de duas horas à apresentadora norte-americana, Meghan Markle contou que o seu marido lhe revelou que alguns membros da família real estavam preocupados com a cor de pele que o seu bebé teria quando estava grávida de Archie, que completa dois anos em maio.