"Nem conseguia pegar na Luiza": Beatriz Gosta infetada com Covid-19

A humorista Beatriz Gosta partilhou com os seguidores que está infetada com o novo coronavírus. Os primeiros sintomas surgiram no fim de semana."Sábado de manhã acordei atacada, com umas tonturas que nem conseguia pegar na Luiza. Estava com dor de cabeça e eu nunca tenho dor de cabeça... estava apoquentada. Tomei um Brufen e começou a vir-me uns calores", começou por contar."Fui fazer o teste e deu positivo, deu positivo à Covid-19. Ou seja, vou ter de ficar 18 dias em casa", desabafou.Leia a notícia completa,