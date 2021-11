“Nesta tragédia que estou a viver, tenho a sorte de vos ter. Obrigada pelo apoio que me deram a mim e à minha família. Este fim de semana é especialmente difícil, faz 11 meses que perdi a minha princesa e é difícil. Agradeço-vos por tudo”.Foi desta maneira que Tony Carreira saudou, na noite de sábado, os milhares de fãs no Pavilhão Rosa Mota, no Porto.