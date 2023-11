Yasmin Cruz, de 18 anos e neta do antigo apresentador Carlos Cruz, vai efetuar uma mudança de género. A decisão da adolescente foi anunciada pela própria mãe, a ex-modelo Marta Cruz, através do Instagram, que fez questão de explicar que está a acompanhar de perto todo o processo, que na quinta-feira teve início com a toma da primeira medicação para esta mudança, e que apoia incondicionalmente a filha.









“Hoje, vibro contigo no início da toma das tuas primeiras hormonas. O teu sorriso na consulta emocionou-me… muito! Sei que irei sorrir ainda mais ao veres o teu corpo a transformar-se na forma com que sempre sonhaste. Não há como não sentir orgulho em alguém como tu. Sou grata e muito feliz por ser tua mãe e por poder dar-te todo o apoio que precisas”, escreveu.

Numa declaração emocionada, Marta Cruz revelou que a decisão de Yasmin não foi uma surpresa. “Quando decidimos pôr uma vida neste Mundo, precisamos de estar cientes de que ela nunca será, nem deverá ser, uma projeção dos nossos sonhos. Foste a minha primeira gravidez e preparei-me para ser mãe de uma menina, mas eu já sabia, mesmo antes de saberes falar”, começou por escrever.









Leia também Grávida aos 55 anos, Cláudia Raia admite: "Tenho plena consciência de que o que aconteceu comigo foi algo raro" “Tenho medos? Tenho, muitos! Como irei conseguir proteger-te de todo o preconceito, da maldade e dos comentários negativos? A resposta é muito simples: eu não consigo e não vou conseguir. Mas estarei sempre aqui, contigo e por ti, contra tudo o que vier”, frisou a filha de Carlos Cruz.

Yasmin, recorde-se, é fruto da relação, entretanto terminada, de Marta Cruz com o bailarino Alexandre Godim. Tem uma irmã, Kyara, que nasceu de outro relacionamento de Marta, igualmente terminado, com o jogador Madjer. Há cerca de dois anos, Yasmin Cruz surpreendeu os telespectadores portugueses quando concorreu ao programa ‘The Voice Kids’, naquele que foi um dos seus primeiros passos no mundo da música, tendo contacto com o apoio incondicional da família. Este ano, lançou o seu primeiro single, intitulado ‘Para Quem Não Sabe Amar’.





Num livro lançado em 2011 (‘As Outras Vítimas’), Marta Cruz revelou o verdadeiro calvário que sofreu quando o pai foi acusado de abuso sexual de menores. Marta tinha então 18 anos e diz ter-se refugiado no álcool e nas drogas para lidar com o sofrimento. Não muito tempo depois, aos 20 anos, engravidou de Yasmin.





HORMONAS AJUDAM À TRANSIÇÃO



A terapia hormonal pode (ou não) fazer parte deste processo. Nessa transição, serve mesmo para alterar características sexuais secundárias como a voz, distribuição dos pelos e gordura.





CIRURGIA É O ÚLTIMO PASSO



NÚMEROS A AUMENTAR



Nos últimos cinco anos, 118 menores dos 16 aos 17 anos em Portugal pediram a mudança de nome e género no cartão de cidadão.





ALTERAR OS DOCUMENTOS



Para alterar o nome nos documentos oficiais, é preciso formular o pedido numa conservatória do registo civil. Maiores de idade não precisam de apresentar relatório médico.