Aos 19 anos, Concha Balsemão é uma das jovens prodígio do mundo do surf. Neta de Francisco Pinto Balsemão, fundador e dono da Impresa (SIC), a jovem tem conquistado vários títulos e o mais recente foi o 3º lugar no Mad Mex Maroubra Pro, uma prova do circuito mundial de qualificação de surf na Nova Gales do Sul, Austrália, esta semana.









