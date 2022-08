Neto de Nelson Mandela revoltado com comparação entre casamento de Meghan Markle e fim do Apartheid

O neto de Nelson Mandela reagiu às declarações de Meghan Markle que sugeriu que o casamento com o Príncipe Harry provocou alegria na África do Sul que relembrou a libertação do ativista anti-apartheid, em 1990, depois de 27 anos de prisão.Zwelivelile 'Mandla' Mandela disse ter ficado "surpreendido" com os comentários feitos pela duquesa, que revelou que um ator do espetáculo O Rei Leão fez uma comparação entre o casamento real e a caminhada histórica de Mandela rumo à liberdade.As palavras de Meghan Markle foram publicadas num artigo chamado "Meghan of Montecito" , publicado esta segunda-feira e onde a antiga estrela da série Suits recordou um encontro que teve na estreia do espetáculo ao vivo do clássico da Disney, em Londres, em 2019.Zwelivelile disse ao jornal britânico Daily Mail que "a celebração de Mandela baseou-se na superação de 350 anos de colonialismo, com 60 anos de um brutal regime de apartheid na África do Sul. Não pode ser equiparado ao mesmo" e acrescentou que "todos os dias há pessoas que querem ser Nelson Mandela, comparando-se com ele, querendo imitá-lo".O neto do ativista disse que quando o povo da África do Sul expressou a alegria pela libertação do avô e dançou nas ruas, foi por uma razão muito mais "importante e séria" do que o casamento da ex-atriz "com um príncipe branco"."Ele deu voz às minorias oprimidas, crianças e mulheres. Mas isto é o que gostamos de ver (de) pessoas quando se consideram como sendo um 'Nelson Mandela'. O meu conselho é que vivam a vida que ele viveu e apoiem as causas que ele apoiou" acrescentou Zwelivelile.As declarações de Meghan provocaram uma onde de críticas nas redes sociais, que acusam a duquesa de mostrar "o maior desrespeito".