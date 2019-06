Neymar na mira da Justiça após queixa por violação

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 06.06.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Neymar Jr., jogador brasileiro atualmente ao serviço do Paris Saint-Germain, é protagonista do mais recente escândalo no mundo do futebol.O craque, de 27 anos, é acusado de violar Najila Trindade, uma modelo brasileira, de 26, num hotel em Paris. Para se defender, o ex- -namorado da atriz Bruna Marquezine divulgou as mensagens trocadas com a jovem e diz estar a ser alvo de extorsão. O caso está a ser investigado.< br />