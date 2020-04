Neymar quer que mãe deixe namorado bissexual 31 anos mais novo

Depois de a mãe de Neymar ter assumido uma relação com Tiago Ramos, 30 anos mais novo, o namoro continua a dar que falar. Segundo a imprensa internacional, o facto de ter sido tornado público que o atleta é bissexual e que manteve relações com outros homens no passado provocou um enorme constrangimento à família de Neymar, que já não aceita o namoro.



Face à informação e comentários em torno do romance, Nadine Gonçalves, de 53 anos, está a ser pressionada pela família a pôr um fim à relação com o jovem atleta, de 23. Apesar das pressões, a mãe de Neymar optou por manter a relação, sendo que agora o casal decidiu que se manterá mais discreto nas redes sociais quanto ao seu amor, que parece superar todas as barreiras.

Atualmente, Tiago Ramos mantém-se em casa da mãe do jogador, em São Paulo.