Bruna Marquezine não quis ir viver para Paris.

01:30

Com muitos altos e baixos, Neymar e Bruna Marquezine namoraram seis anos. Só que desta vez parece que não há mesmo volta a dar na separação.Os reais motivos da rutura foram agora revelados, na imprensa brasileira. Fontes próximas do atleta contam que Neymar nunca gostou da atitude independente de Marquezine e que o facto de a atriz se ter recusado a ir morar com ele para Paris foi a gota de água.