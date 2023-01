Nick Jonas e Priyanka Chopra Jonas mostraram pela primeira vez a filha bebé durante a cerimónia 'Walk of Fame' dos Jonas Brothers, esta segunda-feira. Este foi o primeiro passeio público que o casal fez com a bebé Malti.Nick e Priyanka casaram em dezembro de 2018 numa cerimónia cristã e hindu.Meses após o nascimento de Malti, o casal revelou que a bebé tinha estado internada no hospital durante mais de 100 dias.