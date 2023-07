A poucos dias de fazer novos exames ao pulmão (em causa está um tumor diagnosticado no verão passado), Marco Paulo já recebeu boas notícias no início desta semana. “Fiz análises na segunda-feira e os resultados foram satisfatórios. Os níveis tumorais baixaram e também as plaquetas estavam boas”, revela ao CM o cantor, ele que ainda esta terça-feira se submeteu a mais uma sessão de quimioterapia.









