'Noite das Estrelas': Ágata canta fado e garante que apaga as críticas

Ágata esteve quinta-feira à noite no programa ‘Noite das Estrelas’, da, como convidada especial.Divertida, cantou um fado com Rui Oliveira mas também aproveitou para revelar o que costuma fazer com os comentários maldosos que, nas redes sociais, lê a seu respeito: "Apago tudo!"Aos 63 anos, fica "um bocado surpreendida com os comentários" que lê. "Às vezes, os fãs mandam-me ‘prints’ e deixo passar, nunca ligo, deixo andar, não dou importância. Mas às vezes sobem-me assim uns calores por mim acima", referiu. Adriano Silva Martins quis especificar: "Metem-se com a tua idade?"Ágata confirmou: "Uns dizem que estou velha, que estou nova, que faço plásticas...". E quando não gosta, Ágata carrega no ‘delete’. Apesar disso, disse sentir-se "cansada" de tantas críticas.