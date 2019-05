A Corrida Vidas, realizada na passada quinta-feira, em Lisboa, levou à mais importante praça de touros do País grande assistência, com várias caras conhecidas do público a marcarem presença.A noite teve um cartel de luxo, composto pelos cavaleiros portugueses Luís Rouxinol e João Moura Jr., e o espanhol Pablo Hermoso de Mendoza, os grupos de forcados de Lisboa e de Évora e touros da prestigiada ganadaria Francisco Romão Tenório.