Nora de Maria João Abreu: 'Continuo a falar com ela e ela continua a responder'

Em jeito de homenagem, Rita Raposo, nora de Maria João Abreu, deixou-lhe uma mensagem de agradecimento pela forma como sempre a tratou.

"A João não teve filhas de sangue mas teve muitas filhas do coração. Cada menina que fez de filha da João - na ficção, por exemplo - sentiu que, mesmo quando as câmaras paravam de gravar, o amor que a João nutria por elas era genuíno e ficava cravado no seu coração de verdade. Não teve filhas de sangue mas aqui deixou muitas filhas sem mãe. Continuo a falar com ela e ela continua a responder", referiu.





