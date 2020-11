Rita Sousa Tavares, filha do comentador Miguel Sousa Tavares e nora do ex-banqueiro do BES Ricardo Salgado, foi nomeada adida cultural da embaixada de Portugal no Canadá, onde atualmente vive com o marido, Ricardo Bastos Salgado, e os três filhos: Ricardo, de 17 anos, Maria Ana, de 14, e Sofia, de 11.