Namorada do novo jogador do Benfica, Caio Lucas, vai morar para Lisboa e promete responder a quem atacar o seu craque.

O brasileiro Caio Lucas é o novo reforço do Benfica para a próxima temporada, e já prometeu que não virá sozinho, uma vez que a namorada o acompanha para todo o lado. Isso significa que as bancadas do Estádio da Luz irão ganhar um reforço de peso no que toca à beleza. Mariana Miyaki é ...