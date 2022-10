Juliana Vieira é uma das novas concorrentes do ‘Big Brother’ (TVI) e está já a dar que falar pela sua ousadia. A jovem de 25 anos vem de Fátima e ganha dinheiro com as fotos arrojadas que partilha na internet.“Licenciou-se recentemente em Arte e Design, faz alguns trabalhos na área e também produz conteúdos sexy para algumas plataformas online”, descreve a produtora do reality show, acrescentando que “a família está a par” do que Juliana faz e esta “assume-se como uma mulher bem resolvida, que sabe o que quer”.