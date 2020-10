Nova fotografia de David Beckham a beijar filha na boca gera polémica nas redes sociais

"Adoro a vossa família, mas não consigo compreender os pais que deixam os filhos na boca", admite um dos seguidores da ex-modelo na fotografia em questão.



"Por favor, parem de beijar as crianças na boca", apela outra seguidora.



Esta não é a primeira vez que David Beckham publica uma fotografia do género.



A imagem foi já eliminada da conta do ex-futebolista, mas continua disponível no perfil da empresária e ex-cantora.



Há uma fotografia de David Beckham que está a gerar controvérsia nas redes sociais. A imagem, partilhada pela mulher, Victoria Beckham, mostra a celebridade de 45 anos a beijar a filha, Harper, na boca.O registo do momento familiar está a indignar alguns internautas que condenaram já o gesto entre pai e filha.