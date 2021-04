A indústria da moda está em constante evolução, quer nas coleções apresentadas nas passerelles, quer nos talentos que desfilam ou são requisitados para diversos trabalhos na área. Mas se nos anos 90 apenas um grupo restrito de mulheres, como Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Elle Macpherson, Linda Evangelista e Naomi Campbell, roubou as atenções do Mundo, agora tudo mudou.Os talentos chegam de toda a parte e com diferentes ...