O álbum ‘Midnights’, que Taylor Swift lançou na passada sexta-feira, está a bater recordes de vendas. No dia do lançamento, e apenas nos EUA, foram vendidas perto de 800 mil cópias, em todos os formatos, desde downloads até CD e vinil, tornando-se este no álbum mais vendido do ano logo na primeira semana.O serviço de streaming Spotify recorreu às redes sociais para parabenizar o marco da cantora norte-americana, de 32 anos. “E antes que o relógio chegasse à meia-noite de 22 de outubro [sábado], Taylor Swift quebrou o recorde do álbum mais ouvido em um único dia na história do Spotify. Parabéns, Taylor.”