"Nunca disse que o Leandro era meu cliente": garante prostituta Ana Loureiro

Ana Loureiro, a acompanhante que defende a legalização da prostituição, entrou esta quarta-feira em direto no programa ‘Manhã CM’, da CMTV, para reagir às palavras da comentadora Sónia Costa, que a acusou de ter insinuado que o cantor Leandro era seu cliente."Tem um comportamento execrável porque quer canal. Há famílias dos seus clientes que não têm que estar expostas a estas situações. Não tem que dizer os nomes, nem sequer insinuar e apanhou o Leandro dentro de um jogo e aproveitou-se", referiu Sónia Costa."Eu dei uma opinião sobre a prestação do Leandro [na casa do ‘Big Brother Famosos’, TVI] e nunca disse que ele era meu cliente. Mexeu comigo o facto dele ter insultado e humilhado a mãe do filho. Mas a Sónia não sabe de onde eu o conheço", explicou Ana Loureiro.No entanto, as duas acabaram por se exaltar. Ana Loureiro disse que a comentadora da CMTV é "ignorante". Sónia Costa não gostou da forma como Ana falou sobre si. "Esta senhora está a ofender, não tem educação", disparou.Liliana Almeida e Bruno de Carvalho têm uma relação cada vez mais cúmplice dentro da casa do ‘Big Brother Famosos’ (TVI) e a cantora teme que a namorada, Jaci Duarte, esteja desagradada com a situação. "Gostaria de dizer à Jay que a amo muito, que o meu coração está com ela e que se de alguma forma eu a magoei, que não é com intenção de magoá-la de forma alguma e dizer que a amo muito", disse, emocionada.Recorde-se que Liliana e o ex-presidente do Sporting deram um beijo na boca, momento que se tornou viralnas redes sociais.