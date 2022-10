Esta semana, a casa do ‘Big Brother’ (TVI) recebeu dois novos concorrentes: Bárbara Parada e Sónia Pinho. Juntaram-se aos também ‘novatos’ Juliana Vieira, Patrícia Silva, Jéssica Gomes, Diogo Coelho e Bernardo Ribeiro - que deram entrada no reality show no início do mês.



Assim, e embora a atual temporada do formato tenha começado há cerca de seis semanas, ainda estão em jogo 16 concorrentes, algo nunca visto, uma vez que o leque inicial de participantes foi de 17.









