Nuno da Câmara Pereira, de 71 anos, partilhou pela primeira vez um retrato do filho mais novo. O fadista mostrou-se ao lado de Vasco António, que nasceu a 22 de novembro de 2021, fruto de uma relação que viveu com Ana Sofia Santos Fonseca, na altura com 33 anos.



"Já não sou nada sem ele, sem o ver e sentir, ouvir e amar.









Ver comentários