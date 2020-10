Nuno Gama mostrou 'performance' em vez de coleção na ModaLisboa. Veja as melhores fotos

O 'designer' de moda Nuno Gama decidiu não apresentar uma coleção na 55.ª edição da ModaLisboa, a decorrer até domingo, optando por uma 'performance' para estimular uma reflexão sobre o momento atual.

O que se viu este sábado à tarde dentro do lago situado no topo do Parque Eduardo VII, em Lisboa, onde está um monumento de João Cutileiro ao 25 de Abril, foi, segundo Nuno Gama, um "momento de pensamento", por si idealizado e coreografado por Olga Roriz.

"Pararmos para pensar o que está a acontecer na nossa vida, o que é importante, quais os valores que queremos levar na nossa continuação e como é que o vamos fazer, porque acho que estamos a viver uma bolha de introspeção, de dúvida, que nos surpreendeu de alguma forma, e temos de encontrar soluções, como sempre encontrámos enquanto seres humanos", disse, em declarações à Lusa, no final da apresentação.