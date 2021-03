"O afeto e a amizade permanecerão para sempre": Sara Carbonero confirma separação de Iker Casillas

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Sara Carbonero (@saracarbonero)

Sara Carbonero e Iker Casillas estão separados. A notícia foi confirmada esta sexta-feira numa publicação feita pela jornalista.Após vários rumores que davam conta de que se haviam distanciado, o antigo jogador e a jornalista decidiram colocar um ponto final no casamento de quatro anos.O casal termina o relacionamento após 10 anos juntos. Segundo a revista espanhola Lecturas, que deu inicialmente conta da notícia, o casal terá sofrido um desgaste na relação tendo já passado por várias crises no casamento, incluindo quando Iker sofreu um ataque cardíaco e a jornalista foi diagnosticada com um cancro nos ovários.Apesar de estarem separados, o casal mantém-se unido, tal como diz a jornalista na sua publicação no Instagram: "O afeto e a amizade permanecerão para sempre".Recentemente, quando Sara foi submetida a uma intervenção cirúrgica, devido a uma recaída na luta contra o cancro, o desportista fez questão de ir buscá-la à Clínica da Universidade de Navarra, em Madrid. No entanto, já seguiam vidas separadas há algum tempo.