O ator que interpretou Harry Potter vai ser pai pela primeira vez

O ator que interpretou a personagem de Harry Potter, Daniel Radcliffe, e a companheira, também atriz, Erin Darke, estão à espera do primeiro filho. O anúncio foi feito pelo porta-voz do artista este sábado.



A notícia surge após o casal ter sido fotografado numa caminhada em Nova Iorque, nos EUA, em que as mudanças físicas de Erin saltaram à vista dos seguidores do casal.





De acordo com o jornal britânico The Mirror, o porta-voz referiu que o casal não podia estar mais contente com a notícia. "Mal podem esperar para se tornarem uma família de três", afirmou.Daniel Radcliffe ficou mundialmente famoso por protagonizar a saga de magia de Harry Potter. Entrou no mundo do cinema apenas com 12 anos.Radliffe, de 33 anos, e Darke, de 38, estão juntos há dez anos. Apaixonaram-se quando trabalharam no filme "Kill your darlings", em 2012. Fontes próximas contam que se tratou de um amor à primeira vista.