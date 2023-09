A filha de Katia Aveiro, de 45 anos, foi batizada, no passado domingo, dia 27, na Sé do Funchal, na Madeira. Neste mesmo dia, Valentina, fruto da relação da cantora com o empresário brasileiro Alexandre Bertolucci, com quem a filha de Dolores Aveiro mantém uma relação desde 2018, celebrou também o seu quarto aniversário.









