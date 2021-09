"Nunca tive cancro no cólon nem no intestino. A imprensa é que sempre o escreveu. O cancro que tive em 1996 foi no abdómen e já tive oportunidade de o explicar, inclusive em livro."Marco Paulo explica e reage assim às noticias dos últimos dias que davam conta do "mistério" sobre o local do primeiro cancro que o cantor enfrentou, há 25 anos.