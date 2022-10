Dolores Aveiro, de 67 anos, está a fazer furor com um vídeo no qual surge a dançar ‘Desenrola, Bate e Joga de Ladinho’, uma coreografia que se tornou viral na rede social TikTok e que já tinha sido dançada por Cristiano Ronaldo. A matriarca do clã Aveiro juntou-se à filha mais velha, Elma, e ao amigo e comentador do ‘Manhã CM’ (CMTV) Leo Caeiro para o momento de diversão.





Leia a notícia completa no Vidas.