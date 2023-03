Saiba quando gasta a namorada de Ronaldo numa ida às compras com as amigas

Num dos episódios da segunda temporada de 'Soy Georgina' a namorada de Cristiano Ronaldo vai com as amigas às compras, isto durante uns dias de férias numa mansão de luxo na Sardenha.



Georgina decidiu deixar a praia e os banhos para comprar umas coisinhas com 'las queridas', a forma carinhosa como se refere aos amigos. O grupo dirigiu-se a uma loja onde, além de renovar parte do seu 'closet', a influencer decidiu também adquirir alguns presentes para Cristianinho, o filho mais velho de Ronaldo.



Os próprios amigos de Georgina não esconderam a surpresa relativamente aos preços praticados pela loja. A namorada do craque português gostou de um fato de treino que custava 5 mil euros, mas decidiu não comprar.



Não comprou o fato de treino mas comprou outras coisas. Ao todo, a tarde de 'shopping' custou 27.515 euros...



Recorde-se que a segunda temporada de 'Soy Georgina' estreou ontem na Netflix.