“O Francisco já quer começar a escrever”: Companheira de Moita Flores relata melhorias no estado de saúde do escritor

Francisco Moita Flores está a "recuperar de forma favorável", depois de sido submetido a uma cirurgia de urgência, na sequência de um ataque cardíaco que sofreu na Feira do Livro, em Lisboa, no domingo. "Foi uma intervenção complexa. Desde já quero agradecer aos profissionais do Hospital de Santa Marta pela forma como o socorreram e também como o estão a tratar do ponto de vista clínico e também emocional", revelou a companheira, Filomena Gonçalves, aoO escritor tem-se mostrado "bem disposto" e até já fez um pedido. "Ele já quer começar a escrever. É uma necessidade que ele tem. Amanhã [quinta-feira] vou falar com a equipa médica sobre isso", revelou a mulher, acrescentando que ainda não há previsão de alta médica.