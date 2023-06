O ‘inferno’ de Sónia de Jesus não tem fim à vista. O noivo da antiga concorrente do ‘Big Brother’, da TVI, Vítor Soares, continua detido no Estabelecimento Prisional de Bragança no seguimento do caso ‘Sementes em Pó’.



No final de maio, ocorreu a primeira sessão de julgamento e no Tribunal de Bragança ‘Vitó’ - nome pelo qual é carinhosamente tratado - apareceu com um novo visual que tem dado o que falar.









Ver comentários