O "maior desejo" de Dolores Aveiro para Ronaldo: "Filho, antes de morrer quero ver-te no Sporting"

O ingresso de Cristiano Ronaldo no Man. United adiou o sonho dos sportinguistas quanto ao possível regresso do craque a Alvalade. Uma esperança que, ainda assim, estende-se a outras pessoas, em concreto à... mãe do capitão da Seleção Nacional, Dolores Aveiro, que no podcast 'ADN de Leão' garante que esse é mesmo o seu "maior desejo antes de morrer"."O Ronaldo tem de voltar para aqui, por mim já cá estaria. Ele gosta de ver os jogos do Sporting. Já lhe disse: ‘Filho, antes de morrer quero ver-te a voltar para o Sporting’. 'Vamos ver...', disse ele. Mas se não for ele é o Cristianinho! Com a idade dele joga melhor que o Ronaldo. Na altura, o Ronaldo não tinha treinador, mas hoje o Ronaldo é o professor do filho. E ele já lhe disse: ‘Pai, quando formos viver para Lisboa quero jogar no Sporting’. Agora está a começar no Manchester. Ver os dois juntos no Sporting era o meu sonho, era espetacular", confessou, em conversa com o humorista Guilherme Geirinhas.A este propósito, Dolores mandou um 'recado' ao atual dono da camisola 7 em Alvalade, Tabata. "Hoje, o número 7 é do Tabata... por enquanto. Quando o Ronaldo vier passa a ser dele!", brincou."O Ronaldo, a vir para aqui, vai compensar com as vendas de camisolas. Em Manchester foi uma loucura!", assume Dolores, revelando, ainda, uma conversa com o filho a propósito dos rumores que o ligavam ao Manchester... City, rival dos red devils. "Nas televisões falava-se no Manchester City, mas ele disse-me: ‘Mãe, não se preocupe com o que eles estão a dizer, porque eu vou para o Manchester (United)’. Eu disse que gostava muito e ele fez-me a vontade. Ver o estádio cheio, com 75 mil pessoas, a cantar o nome dele foi uma emoção muito grande", confessa.