“O Marlon Brando arranjou um médico. Mas quase morri”: Famosas confessam abortos após proibição pelo Supremo dos EUA

Após o Supremo Tribunal dos EUA decidir a revogação da decisão do processo de 1973 ‘Roe v Wade’, que servia de base à lei garantia o direito constitucional das mulheres ao aborto, a polémica e a revolta estalaram, com ondas de choque e de protesto a correm todo o Mundo.



Se por cá várias famosas portuguesas defenderam o acesso ao direito ao aborto e levantaram a voz após as declarações polémicas de Miguel Milhão, o fundador da Prozis, que disse nas redes sociais que "os bebés voltaram a ganhar os direitos nos EUA" e que a "natureza está a curar-se", por todo o Mundo várias celebridades quiseram aproveitar o momento para explicar a importância do direito ao aborto, através das suas histórias pessoais.



Várias foram as caras conhecidas do público que quebraram o silêncio e acabaram por confessar ter recorrido ao aborto, clarificando as suas razões e destacando a importância da decisão tomada nas respetivas vidas.



Das veteranas de Hollywood, como Rita Moreno ou Uma Thurman, a jovens estrelas, como Ireland Baldwin ou Phoebe Bridgers, são muitas as celebridades que admitem ter feito um aborto para pedir que a decisão do Supremo de proibir a prática seja revertida.



O CM revela-lhe alguns casos:

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 29.06.2022, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento