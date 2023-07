Simmmm! O melhor sim das nossas vidas! Melhores amigos, namorados e noivos", escreveu Bruna Rafaela numa publicação no Instagram acompanhada pelo vídeo que mostrava os detalhes do pedido.





Pedro Gonçalves, jogador do Sporting mais conhecido por "Pote", pediu este domingo a namorada em casamento no Santuário do Bom Jesus de Braga.O avançado surpreendeu a companheira com um cenário composto por velas e pétalas de rosas. "Casas comigo?", lia-se na mensagem.