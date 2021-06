O regresso aos palcos é encarado como uma lufada de ar fresco na vida de Tony Carreira, que há mais de seis meses vive numa bolha de dor e sofrimento após a morte da filha, Sara. 23 de julho é a data anunciada para o primeiro concerto do cantor, que irá decorrer no Salão Preto e Prata, no Casino Estoril. Tony está há cerca de dois anos afastado dos espetáculos após ter anunciado uma pausa na carreira, que coincidiu com a pandemia ...