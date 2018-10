Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

O segredo de Meghan Markle para as noites 'sem dormir' devido à gravidez

Duquesa de Sussex conta que chega a acordar as 4h30 da manhã.

13:04

Meghan Markle está grávida de quatro meses e admite que o primeiro filho já interferiu com as suas noites de sono. A duquesa de Sussex, que pratica yoga desde os sete anos, utiliza esta prática para conseguir melhorar as noites mal dormidas, segundo avança a revista Women's Health norte-americana.



Meghan, que chega a acordar as 4h30 da manhã, diz que sempre que não consegue dormir pratica algumas posições de yoga de forma a acalmar o feto para que este consiga relaxar e também dormir.