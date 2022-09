Jessica Athayde já tinha anunciado que queria desmitificar o tema da perda de libido na gravidez e no pós-parto e prontificou-se a organizar um direto no Instagram com várias profissionais ligadas ao tema.





“Eu perdi logo a libido assim que engravidei e posso dizer que demorou bastante mesmo até recuperar, mas não há nada como falar com quem entende do assunto”, confessou a atriz antes de apresentar as convidadas, no domingo. Durante a conversa, a namorada de Diogo Amaral confessou que a gravidez de Oliver foi desafiante a esse nível. “O sexo repugnava-me. Repugnava-me até imaginar sexo.”